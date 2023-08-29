Он считает, что над снижением морального духа армии РФ должны работать и союзники Украины.

В украинский плен может сдаться большее количество российских солдат, если Украина и ее союзники изменят подход. Такое мнение выразил аналитик по национальной безопасности США Крэйг Хупер в колонке для Forbes.

По его словам, сейчас российская армия находится на пределе возможностей практически по всем показателям. Несмотря на то, что моральный дух оккупантов очень низкий, они продолжают воевать. Хупер считает, что Украина и ее союзники должны уделить больше внимания снижению их морального духа.

"Украина наносит глубокие публичные удары по всей территории России, поражая церемониальные места и линии материально-технического снабжения, поощряя сдачу в плен и поддерживая дезертирство. Спецслужбы всего мира в вежливой форме призывают недовольных россиян отказаться от путинского режима. Все это - прекрасные начинания, и хотя они оказывают влияние на отдельных людей, российские солдаты и части на фронте еще не сломались в массовом порядке", - пишет он.

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Российские власти культивируют в войсках чувство безысходности, а отступивших солдат преследуют "блокирующие" подразделения. Поэтому они, считает Хупер, могут хорошо отреагировать на реальную возможность выйти из боя. "И Украина, и ее друзья, безусловно, могут сделать больше, чтобы помочь российской армии, состоящей из одних призывников, понять, что у нее есть больше возможностей, чем смерть, страдания или позорные и карательные задания после возвращения из украинского лагеря для военнопленных", - говорит он.

Он предлагает "выразить сочувствие" российским захватчикам, вместо того, чтобы изображать их "орками". "Многие из российских призывников, скорее всего, являются выходцами из низших социально-экономических слоев, оказавшимися не на той работе, не в том месте и не в то время. Более сочувственное, хотя и по-прежнему безжалостное отношение к российским фронтовикам со стороны общественности могло бы сотворить чудеса, если бы Украина смогла привлечь их внимание", - пишет аналитик.

Он предлагает продемонстрировать уважительную и эффективную обработку российских "эмигрантов" на поле боя, вместо того, чтобы распространять снимки испуганных и связанных пленников.

"Демонстрация гораздо более мягкого обращения - таких простых вещей, как предоставление украинцами, находящимися на передовой, пленным россиянам питья или медицинской помощи, - произведет неизгладимое впечатление на всех россиян, которые это увидят", - считает он.

Хупер вспоминает, как главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин получил поддержку от беднейших социально-экономических групп населения России: "Акцент на сочувствии к россиянам, которым суждено страдать от коррумпированных лидеров, или сочувствие к россиянам, не способным подкупить себя на фронте, найдет свою аудиторию в уставших рядах российских призывников".

Также он предлагает выделить несколько показательных лагерей для военнопленных, чтобы те "могли наслаждаться более высоким качеством жизни, чем у себя на родине". А страны-партнеры Украины могут обсудить предоставление разрешения на выезд для российских солдат и официальных лиц, которые, сдавшись в плен, искупают свою вину.

"Приоритетной задачей является также обработка пленных россиян на предмет их способности распространять разочарование. Выборочная сортировка российских военнопленных на предмет их политической полезности, обращение с ними с целью стимулирования смены режима в России позволит Украине со временем начать усиливать давление на аппарат внутренней безопасности России", - добавил Хупер.

Пленные оккупанты в Украине: что известно

Как известно, Украина представляет международным организациям доступ к лагерям для военнопленных.

Известно, что плененные захватчики имеют доступ к квалифицированными врачам, полноценному питанию, а также могут работать, смотреть телевизор, читать и играть в шахматы.

Также в Украине действует проект сдачи в плен "Хочу жить". В разведке заявили, что с начала его работы уже было получено около 24 тысяч заявок.

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