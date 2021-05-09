Несмотря на полученные травмы, мужчина выжил.

В городе Спасск-Дальний в Приморье (Россия) мужчина подорвал себя гранатой на глазах у правоохранителей.

Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщает Рен ТВ.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили там ранее судимого 39-летнего жителя. Они уговаривали его убрать гранату и пытались отвести подальше от окружающих. В итоге она взорвалась.

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Мужчина получил различные травмы, первую помощь на месте ему оказали сотрудники полиции. Затем его госпитализировали, он жив.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним

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Автор: Денис Прядко