Основанием для расторжения трудового договора будет повестка военкомата.

В России мобилизованных резервистов могут на законных основаниях уволить с работы.

Об этом сообщил журналист, бывший главред издания "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

В Минобороны РФ подтвердили, что оформление сотрудника, которого призвали по мобилизации будет аналогично призыву на обязательную воинскую службу - работодатели должны расторгнуть с ним трудовой договор по независящим от них причинам.

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"Да, все верно. Основанием для расторжения трудового договора будет та же повестка военкомата. Согласно п. 2 Указа Президента граждане после призыва переходят на службу в ряды Вооруженных сил РФ по контракту (п. 2 Указа)", - процитировал журналист ответ Министерства обороны РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в РФ могут мобилизовать около 40-50 тысяч резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

Как отметил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, целью мобилизации для России является стабилизация линии фронта, чтобы не дать украинским военным продвинуться вперед.