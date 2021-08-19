В результате ДТП в России несовершеннолетние госпитализированы.

В среду днем, 18 августа, в российском городе Тольятти самарской области произошло серьезное ДТП – автомобиль "МАЗ" на ул. Кирова раздавил скутер, на котором ехали несовершеннолетние, 2007 и 2012 года рождения.

Скутер ехал по второстепенной дороге и на перекрестке не пропустил грузовик, говорится на сайте Главного управления МВД России по Самарской области.

По его данным, за рулем скутера был водитель, 2007 года рождения.

Подросток и ребенок, ехавшие на скутере, были без шлемов и без экипировки. К счастью, они выжили, однако попали в больницу.

Напомним, в России для управления мототранспортом, объем двигателя которого составляет от 50 до 125 куб. см нужно достичь 16-летнего возраста и получить водительское удостоверение категории "А1".

Чтобы управлять мототранспортом, объем двигателя которого превышает 125 куб. см, нужно достичь 18-летнего возраста и получить права категории "А". На мототранспорте необходимо ездить в шлеме.

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Автор: Екатерина Присяжнюк