В соцсетях пользователи раскритиковали действия женщины, но нашлись и те, кто ее поддержал.

В России мать насильно искупала маленького сына в проруби при температуре воздуха - 26°.

Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре и попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал "Ньюсач".

На кадрах видно, как россиянка подводит сына к проруби, снимает с него полотенце и всеми силами пытается окунуть его, он брыкается и старается высвободиться. На помощь женщине прибегают находящиеся рядом спасатели.

"Ребенка буквально силой запихнули в ледяную воду, он кричал и брыкался. Мать года, стоя в пуховике, одобряет: "Молодец". Пользователи в соцсетях негодуют. Хотя нашлись и те, кто считает, что "все правильно сделала, а то сын вырастет, волосы покрасит или ухо проколет", – говорится в подписи к видео.

"Молодец, так и надо", "Он вырастет и отомстит ей", "В чем мать не права?", "Вырастет дочь", "Беса из него выгнала", "Из-за таких моментов и едет кукуха", "Яжемать", "Может, он сам просился и в последнюю минуту сдрейфил", – пишут пользователи в комментариях к видео.

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