Из них 11% респондентов считают, что пытки допустимы только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей, а 9% - только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

20% жителей России считают допустимым применение пыток в определенных случаях.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологов "Левада-центра".

Из них 11% респондентов считают, что пытки допустимы только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей, а 9% - только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

При этом 66% респондентов считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.

45% респондентов полагают, что больше всего пытки распространены в учреждениях ФСИН, таких как колонии и тюрьмы. 41% россиян уверен, что пытки применяются в ходе следствия и в полиции, 18% - в Следственном комитете и ФСБ.

30% респондентов затруднились ответить на вопрос о том, в каких учреждениях страны распространены пытки.

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Всего 2% опрошенных указали, что когда-либо находились в местах отбывания наказания, еще 3% были в СИЗО, КПЗ или ИВС. У 89% опрошенных никогда не было такого опыта. У 8% граждан в изоляторах временного содержания или местах отбывания наказания были близкие родственники.

Напомним, почти половина россиян готова так или иначе переехать в Сибирь.

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири новые города. Переселиться туда на определенных условиях готовы 41% респондентов, 7% участников опроса готовы ехать туда без каких-либо условий, а 51% респондентов заявили, что не хотят жить в таких городах.

Автор: Денис Прядко