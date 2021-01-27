На каждое эмодзи банана он отправлял по два снимка своего полового органа и просил оценить его.

В России житель Комсомольска-на-Амуре попал в чат местных школьников в мессенджере WhatsApp и начал присылать им свои интимные фото.

Читайте также"Пис*ку сосите": судья Арбитражного суда Москвы оставляла в решениях скрытые посланияКак пишет Life, в полицию обратилась мама одной из школьниц.

Отмечается, что беседу ученики четвертого класса создали для общения между собой. В определённый момент среди участников появился 20-летний парень под ником «Хайрулло», который начал присылать снимки порнографического содержания.

По словам участников чата, его никто не приглашал в беседу. А сам злоумышленник утверждает, что, когда открыл мессенджер, уже был добавлен в нее.

«Он увидел, что там присылают разные эмодзи в виде фруктов и овощей, и придумал игру: на каждое изображение банана он отправлял по две фотографии своего полового органа и просил оценить его», – пишет сайт.

На вопросы детей, кто он такой, Хайрулло отвечал: «Я человек».

На данный момент мужчина задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН