Прочитать сами сообщения в мессенджерах, использующих технологию сквозного шифрования, по-прежнему невозможно.

В России ФСБ и полиция получили возможность отслеживать переписку россиян в зашифрованных мессенджерах Telegram, Signal и WhatsAp.

Теперь спецслужбы могут узнать, кто, с кем, где и когда общается, утверждает газета The New York Times, получившая документы российских поставщиков технологий для силовиков. Прочитать сами сообщения в мессенджерах, использующих технологию сквозного шифрования, по-прежнему невозможно.

Самая опасной разработкой, пишет NYT, стала программа NetBeholder. Ее придумала "МФИ Софт" - дочерняя компания "Цитадели", связанной с Алишером Усмановым. Входящие в ее группу фирмы "МФИ Софт", "ВАС Экспертс" и "Протей" раньше создавали инструменты прослушки телефонных разговоров, а сейчас разрабатывают более современные способы слежки для российских спецслужб.

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NetBeholder может определить участников переписки, установить время и место отправки сообщений, а также выяснить, содержатся ли в диалоге прикрепленные файлы. Раньше такую информацию могли предоставить только производители приложений.

С помощью NetBeholder возможно узнать, сколькими телефонами пользуется человек, а также составить карту, на которой будут отражаться гаджеты всех людей, занесенных этим человеком в контакты. Данные о телефонах, которые находились в одном и том же месте в определенный день, тоже будут доступны операторам программы.

Работа ФСБ в РФ - детали

ФСБ России заявила о том, что якобы предотвратила попытку покушения на российского гауляйтера Крыма Сергея Аксенова. Как пишут российские СМИ со ссылкой на спецслужбу, задержан гражданин России, 1988 года рождения, "который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе – обучение минно-взрывному делу".

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