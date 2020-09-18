Причиной такого поведения депутата стало то, что женщина за рулем джипа якобы «на огромной скорости» чуть не наехала на его сына.

В Южно-Сахалинске Сахалинской области (Россия) депутат городской думы Руслан Тен швырнул в женщину стакан с кофе.

Видео инцидента опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Причиной такого поведения депутата стало то, что женщина за рулем джипа якобы «на огромной скорости» чуть не наехала на его сына. Однако на кадрах видно, что автомобиль медленно заезжает на парковку и поворачивает перед депутатом и его сыном. После этого Тен завернул между припаркованными автомобилями и подошел к женщине, которая была за рулем. Та направилась в сторону торгового центра, и тогда Тен кинул в нее стакан.

В разговоре с изданием женщина заявила, что сын Тена сам побежал к ее машине, но она успела вовремя затормозить. Отец ребенка в свою очередь принялся оскорблять ее, ругаться матом и угрожать расправой.

Сам депутат заявил, что автомобиль россиянки «на огромной скорости несся» прямо на них с ребенком.

«Я схватил сына и попытался потащить за собой через проезжую часть парковки, но понял, что не успеваю, поэтому оттолкнул сына в обратном направлении», - сказал он.

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Автор: УНИАН