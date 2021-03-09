В московском метро бродячий музыкант избил и применил перцовый баллончик против пассажира, который попросил его попадать в ноты.
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Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что на одной из станций в вагон вошел 25-летний певец из Подмосковья с портативной колонкой.
Мужчина взялся петь и танцевать, пока один из пассажиров не сделал ему замечание – попросил петь тише, или хотя бы перестать фальшивить.
Исполнитель отреагировал на критику очень остро – начал провоцировать конфликт, а затем обрызгал слушателя перцовкой и ударил его.
Напавшего нашли с помощью камер наблюдения и задержали. Ему грозит наказание по статье за хулиганство.
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