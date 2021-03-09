Исполнителю грозит наказание по статье за хулиганство.

В московском метро бродячий музыкант избил и применил перцовый баллончик против пассажира, который попросил его попадать в ноты.

Читайте также25-летняя питерская модель напилась и проломила череп своей бабушке (фото)

Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что на одной из станций в вагон вошел 25-летний певец из Подмосковья с портативной колонкой.

Мужчина взялся петь и танцевать, пока один из пассажиров не сделал ему замечание – попросил петь тише, или хотя бы перестать фальшивить.

Исполнитель отреагировал на критику очень остро – начал провоцировать конфликт, а затем обрызгал слушателя перцовкой и ударил его.

Напавшего нашли с помощью камер наблюдения и задержали. Ему грозит наказание по статье за хулиганство.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН