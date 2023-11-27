Детям на урок принес пистолет главарь отделения "Боевого братства".

В России четвероклассников стали "вооружать" пистолетами Макарова: обучением детей занялось "Боевое братства".

В Великом Новгороде руководителю организации разрешили принести пистолет на урок после серии насильственных происшествий, когда несовершеннолетние дети расстреливали своих одноклассников, отмечает "Сталингулаг".

Учитель с "Боевого братства" рассказал детям, как пользоваться пистолетом и дал его маленькой девочке, показывая, как следует держать огнестрельное оружие.

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РосСМИ отмечают, что администрация школы приветствует такие уроки.

Детальнее о "Боевом братстве"

"Боевое братство" в РФ позиционирует себя, как некоммерческая организация ветеранов, члены которой принимали участие в локальных войнах и военных конфликтах.

Согласно общедоступным данным, "Боевое барство" насчитывает порядка 90 тысяч действующих членов организации. Отделения Барства созданы в 85 субъектах РФ, а также в Казахстане.

Россия приучает детей к оружию с ранних лет

Отметим, что на фоне путинской "СВО" Россия начала приучать детей к оружию с ранних лет. Согласно проекту приказа Минпросвещения РФ, дети должны знать о современных методах ведения войны и быть способными принимать в них активное участие. В частности, к новому школьному курсу "Основы безопасности и защиты Родины" добавили обучение обращению с огневым оружием, тактическую, строевую и инженерную подготовки, а также основы военной медицины. Каждая из "методик" включает в себя навыки, которые могут пригодиться детям на войне.

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