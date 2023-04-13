Подростки учатся обращаться с оружием под руководством оккупационных войск

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики учат детей убивать. Представители российских войск проводят школьникам уроки, в том числе, по положениям для стрельбы.

"В оккупированном Мариуполе захватчики провели тренировку для участников так называемого военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия "ДНР". Видео опубликовали пропагандистские телеграммы-каналы оккупантов", – сообщает группа "Информационное сопротивление" в Telegram.

На кадрах видно, как подростки в бронежилетах учатся обращаться с оружием под руководством оккупационных войск. Также детей учат разным положениям для ведения стрельбы.

Видео дня

Ситуация в оккупированном Мариуполе

В оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области растет смертность. Новые захоронения появляются на Старокрымском кладбище. Одной из главных причин высокой смертности в городе является низкий уровень медицины.

Кроме того, в городе растет количество людей с инфекционными заболеваниями. Распространяются, в частности, дизентерия и сальмонеллез.

В то же время оккупанты продолжают уничтожать разрушенный ими же Мариуполь. В городе снесли памятник известному художнику Архипу Куинджи. "Борются" россияне и с домами: снесено уже более 350 многоэтажек.

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