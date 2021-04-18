В России подростки погибли в ДТП / Скриншот с видео
В российском Новочеркасске 14-летний подросток за рулем Hyundai устроил смертельное ДТП. Погибли пять человек, включая водителя.
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Об этом сообщает российский Telegram-канал LIFE SHOT.
Отмечается, что в машине находился сам юноша, а также пятеро его друзей - трое парней и две девушки (все - его примерные ровесники водителя). Школьник не справился с управлением автомобилем и влетел в дерево.
В аварии выжил только один парень, сам водитель и остальные пассажиры погибли.
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