При любых подозрительных признаках в поведении коллег или родни сотрудников "Роснефти" просят обращаться в правоохранительные органы или руководству компании.

Сотрудники тюменской "Роснефти" получили инструкцию о том, как противостоять вербовке и следить за членами своей семьи.

Как сообщают РосСМИ, сотрудники "Роснефти" получили корпоративную рассылку о том, что "спецслужбы недружественных стран вовлекают граждан РФ в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность". Сотрудников "Роснефти" просят внимательнее следить за коллегами и родственниками.

В письме также дается перечень признаков, свидетельствующих о том, что поведение друзей или родственников должно вызывать подозрение. При любых подозрительных признаках в поведении коллег или родни сотрудников "Роснефти" просят обращаться в правоохранительные органы или к руководству компании.

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Шпиономания в России

В марте 2023 года в СМИ появилась информация о том, что сотрудникам администрации президента РФ рекомендовали отказаться от iPhone к апрелю. Запрет на пользование техникой Apple распространился и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

По информации росСМИ, чиновникам РФ могут закупить новые телефоны вместо техники Apple. Это могут быть российские "аналоги" на базе операционной системы "Аврора". В РФ это связывают с "соображениями безопасности".

В июне 2023 года некоторым россиянам запретили пользоваться iPhone. Запрет был связан с обнародованной ФСБ информацией о сотрудничестве Apple c американской разведкой и о слежке за российскими дипломатами через зараженные iPhone.

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