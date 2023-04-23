Россиян призывают не посещать эту страну независимо от цели.

В стране-агрессоре после объявление Канадой очередного пакета помощи Украины призвали россиян избегать поездок в эту страну из-за "случаев дискриминации".

К россиянам в Канаде применяют физическое насилие, убеждает Министерство иностранных дел РФ.

"В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в эту страну с целью туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей", – говорится в сообщении ведомства страны-оккупанта.

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Роль Канады в войне в Украине

Канада - одна из ключевых стран-партнеров Украины. Государство оказывает нашей стране финансовую и военную помощь, в частности, предоставляя немецкие танки Leopard, бронеавтомобили Senator и бронированно ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer.

На днях власти Канады объявили о предоставлении Украине очередного пакета помощи на почти 29 миллионов долларов. В него войдут снайперские винтовки, радиостанции и тому подобное.

В этом месяце стало известно, что Украина получит от Канады конфискованное российское имущество, в частности, самолет.

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