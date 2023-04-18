Канада доставила 8 танков в рамках военной помощи Украине.

Вооруженные силы Канады показали процесс подготовки танков Leopard 2A4 для Украины к перевозке на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17. Фото опубликовано на странице ЗСК в Facebook.

"11 апреля 2023 года танки Leopard 2 были загружены и перевезены на юго-запад Польши из Royal Canadian Air Force CC-177 Globemaster III в рамках OpUNIFIER. Канада доставила 8 танков в рамках военной помощи Украине", – напомнили в оборонном ведомстве страны.

Как известно, Канада доставила в Польшу восемь немецких танков Leopard 2, которые пообещала передать Украине, на прошлой неделе.

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Военная помощь Канады Украины

Канада - одна из ключевых стран-партнеров, помогающих Украине давать отпор российским захватчикам. В прошлом году страна выделила Украине более 5 млрд долларов помощи (не только военной, но и финансовой, гуманитарной).

В этом году Канада присоединились к танковой коалиции и объявила о предоставлении Украине 4 немецких танков Leopard. Позже стало известно, что передадут вдвое больше. В начале февраля первый танк уже прибыл в Польшу. Одновременно с поставкой танков Канада развернула три тренажера для украинских военных.

Кроме этого, Канада пообещала предоставить Киеву 200 бронеавтомобилей Senator и бронированно-ремонтно-эвакуационные машины Бергепанцера.

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