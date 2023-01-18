Хорошо защищенные колесные броневики способны перевозить до 7 человек десанта.

Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator в рамках военной помощи для отражения российской агрессии. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд в комментарии для National Post.

Она отметила, что с начала 2022 года Канада предоставила Украине военную, экономическую, гуманитарную и другую помощь на общую сумму более 5 миллиардов долларов, в том числе более 1 миллиарда долларов военной помощи.

"Я только что объявила о дополнительном пожертвовании 200 бронеавтомобилей производства компании "Рошель" (...). Эти автомобили обеспечивают безопасную перевозку персонала и оборудования, а также медицинскую эвакуацию. Они позволяют солдатам заблаговременно обнаруживать угрозы, а их броня поможет защитить войска", – заявила она.

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По данным The Globe and Mail, речь идет о Senator APC. В прошлом году Украина уже получила около сотни таких машин. Они представляют собой большой внедорожник на колесном шасси с усиленным бронированием, позволяющим противостоять не только стрелковому оружию, но даже минам и гранатам. В отделении для десанта может вместиться до 6-7 солдат.

Канадская помощь Украине

С первых дней полномасштабного вторжения России Канада стала одним из поставщиков оружия в Украину. Также страна сразу принялась вводить санкции против России, начав сразу с Путина и Лукашенко.

В марте Канада запустила специальную миграционную программу для украинцев, которая позволила принять в стране десятки тысяч беженцев.

Некоторое количество канадских добровольцев защищают Украину в рядах Интернационального легиона.

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