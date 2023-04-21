В пакет помощи войдет как оружие, так и взнос в фонд для помощи Украине.

Власти Канады объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 39 млн канадских долларов ($28,9 млн).

Согласно сообщению Министерства обороны Канады, этот пакет будет включать 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и вклад в фонд НАТО для помощи ВСУ. Винтовки и боеприпасы поставит канадская компания Prairie Gun Works, а радиостанции для сопровождения танков Leopard 2 – L3Harris Technologies.

Вклад в фонд НАТО на сумму более 34 млн канадских долларов поможет обеспечить Украину топливом.

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"Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности", – прокомментировала министр обороны страны Анита Ананд, которая принимает участие в заседании в формате Рамштайн.

Помощь Канады Украине

Канада с первых дней войны помогает Украине бояться с российскими оккупантами. В прошлом году страна выделила Киеву более $5 млрд помощи.

А в этом году Канада присоединились к танковой коалиции и объявила о предоставлении Украине четырех немецких танков Leopard. Позже стало известно, что канадцы передадут ВСУ вдвое больше танков, первые из которых уже прибыли в Польшу.

А 16 апреля стало известно, что Киев получит от Канады конфискованное российское имущество. В частности, речь идет о самолете Ан-124"Руслан".

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