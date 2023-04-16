Украинский премьер-министр отметил, что Канада введет санкции против российской компании "Волга-Днепр".

Украина получит от Канады конфискованное российское имущество. В частности, речь идет о самолет Ан-124 "Руслан".

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о результатах работы в Канаде и США. Он анонсировал новый пакет санкций против Российской Федерации.

"В частности, в отношении компании Волга-Днепр. Готовимся к конфискации самолета АН-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", - написал украинский политик в Facebook.

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Также он отметил, что США ввел санкции против 120 юридических и физических лиц, в том числе и представителей "Росатома".

Конфискация российского имущества - что известно

Несмотря на то, что развязанная Россией война против Украины еще продолжается, но разговоры о выплате Киеву репараций и поиск источников финансирования востановления страны уже начались. Одним из возможныз источников средств моет стать конфискованное российское имущество в странах-союзниц Украины.

При этом 10 марта 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает принудительное изъятие в Украине имущества РФ и ее резидентов без какой-либо компенсации его стоимости. 1 сентября 2022 года суд в Украине принял первое решение о конфискации имущества российского гражданина в Украине.

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