Минобороны Канады показало отправку боевых машин для поддержки ВСУ.

В субботу, 18 марта, стало известно, что канадские бронированно ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 3 направляются в Украину. Недавно ВСУ также получили первые танки AMX-10RC со стороны Франции.

Новости по поводу вооружения ВСУ сообщила глава Министерства национальной обороны Канады Анита Ананд в своем Twitter. Она опубликовала соответствующий ролик и выразила слова поддержки Украине.

"Канадская военная помощь на пути в Украину", - написала она.

БРЭМ Bergepanzer 3-это "спецтанки" немецко-голландского производства, сконструированные на базе модели танка Leopard 2. На данный момент такие боевые машины есть на вооружении более 10 стран мира, в том числе Украины.

Военная помощь Канады Украине - последние решения

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 15 марта правительство Канады выделило в рамках военной помощи Киеву более 1 млрд канадских долларов.

Недавно стало известно, что уже в ближайшие недели Украина также может получить со стороны Канады еще 8 танков немецкого производства Leopard 2. Также правительство пообещало предоставить ВСУ еще более 1,8 тыс. тренировочных снарядов калибром 105 мм для танков Leopard 1.

Сейчас правительства стран ведут переговоры о передаче высокотехнологичных БПЛА Teledyne Flir R70 Skyranger.

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