Флаг и антивоенный лозунг замаскировали баллончиком с белой краской.

Жителям российского Красноярска закрасили окна квартиры через флаг Украины и антивоенный плакат.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Линейной. Жители квартиры на четвертом этаже повесили на окнах флаг Украины и плакат "Нет войне".

Через некоторое время к дому подогнали автовышку. Коммунальщик поднялся вверх и закрасил стекла из баллончика. Теперь там только белая краска.

Как сообщал УНИАН, ранее в РФ задержали протестующего за плакат с цитатой Владимира Путина. Он стоял с плакатом "Самое страшное для политика — вцепиться в свое кресло руками и зубами, — В. В. Путин"

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