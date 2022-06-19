В московских торговых центрах появились корзины для сбора посылок оккупантам, воюющим в Украине.
Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
На корзины прикрепили обращение к россиянам, в котором отмечается: "Наши ребята обеспечены всем необходимым, но любая поддержка поможет поддержать боевой дух".
В корзину предлагают класть консервы, крупы, чай, сладости, средства личной гигиены, футболки, а также трусы и медикаменты.
На корзины налепили рашистскую Z-символику и хэштег "Своих не бросаем".
Как сообщал УНИАН, ранее российских медиков попросили "скинуться"на лечение десятков тысяч раненых в Украине оккупантов. В то же время просьбой это трудно назвать, ведь отказаться они не могут.