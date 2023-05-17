В Украине впервые были сбиты ракеты Х-47 "Кинжал", который Путин ранее называл "непобедимыми".

Очевидная уязвимость ракет "Кинжал", вероятно, стала сюрпризом и смущением для России. Ранее обвиняемый в военных преступлениях диктатор Владимир Путин называл эту систему "непобедимой".

Такое мнение со ссылкой на данные своей разведки публикует 17 мая Минобороны Великобритании. В ведомстве отмечают, что 3 мая Украина впервые сбила баллистическую ракету воздушного базирования KILLJOY (ракета "Кинжал" по классификации НАТО, - УНИАН).

"Впоследствии Россия уделила приоритетное внимание попыткам нейтрализовать улучшенные возможности ПВО Украины, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько KILLJOY", - говорится в сообщении.

Также в разведке Британии отмечают активизацию воздушных боев над границей России и Украины.

"Только 13 мая 2023 года над Брянской областью России разбились четыре воздушных судна воздушно-космических сил России (два перспективных боевых самолета и два вертолета)", - сказано в сообщении.

В британской разведке предполагают, что "возросшая воздушная угроза над приграничным регионом России будет вызывать исключительную озабоченность ВКС РФ, поскольку они используют этот район для применения авиации в войне" против Украины.

Атаки россиян ракетами "Кинжал" - что известно

Как сообщал УНИАН, 3 мая Украиной впервые была сбита российская ракета Х-47 "Кинжал" (кодовое название НАТО - AS-24 Killjoy, - УНИАН). Уничтожить аэробаллистическую ракету удалось при помощи американской системы Patriot.

Тем не менее, 16 мая российские войска атаковали Украину снова разными типами ракет. Шесть из них были ракетами "Кинжал", летевшими в сторону Киева. По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, все шесть ракет Х-47 "Кинжал" во время ночной ракетной атаки были уничтожены средствами ПВО.

Таким образом, на практике впервые удалось проверить, какие западные системы ПВО способны противостоять "аналоговнетной" гордости Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: