Власти Ростова-на-Дону заявляют, что Украина и не скрывала своих планов атаковать.

В Российской Федерации продолжают распространять дезинформацию о том, что Украина якобы готовила нападение на страну.

Глава городской администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уверяет, что якобы украинское командование даже "не скрывало планы по наступлению на Ростов-на-Дону", пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Хотеть не значит реализовать. Конечно, они хотели [напасть на Ростов-на-Дону], они это и не скрывали. Но я думаю, это невозможно. Сегодня наши вооруженные силы точно не позволят [этому случиться]", – уверенно заявил чиновник.

Видео дня

Российский миф о нападении Украины на РФ

В течение полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, от российских пропагандистов неоднократно звучали заявления о том, что Киев якобы готовился атаковать Россию.

В частности, накануне "РИА Новости" со ссылкой на командира одного из российских подразделений с позывным "Саныч" заявило, что российские военные якобы нашли в Авдеевке (Донецкая область) карты с отметками, свидетельствующими о планах украинского командования наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог.

При этом в пропагандистском сюжете были показаны "карты ВСУ" со старыми названиями украинских городов (в частности, Мариуполь там отмечен как Жданов – это название сохранялось до 1989 года) и пометкой "Для служебного пользования" на русском языке.

А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев накануне заявил, что США якобы готовили Украину к нападению на РФ, и специально для этого вывели войска из Афганистана.

Вас также могут заинтересовать новости: