Местные власти уже приступили к воплощению своей идеи.

Власти Волгоградской области придумали как переименовать Волгоград в Сталинград, против чего категорически выступает население города. О "хитрой" схеме местных чиновников рассказал "Коммерсантъ".

Отмечается, что власти региона публично выступают за переименование областного центра уже больше года, но сейчас впервые перешли к практическим действиям. По данным источников, губернатор Андрей Бочаров намерен сделать это путем регионального "референдума", хотя окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

В четверг, 30 ноября, Волгоградская облдума приняла поправки к региональному закону об административно-территориальном устройстве. Документ касается механизма переименования населенных пунктов через референдум с целью "возвращения отдельным населенным пунктам наименований, широко известных в прошлом и настоящем".

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Спикер облдумы Александр Блошкин считается главным лоббистом идеи переименования Волгограда в Сталинград. Однако проблемой является мнение горожан: по данным опросов, против переименования выступают от 66% до 72% жителей.

Чтобы обойти эту проблему, среди принятых сегодня поправок есть пункт, который даст возможность высказаться на референдуме всем жителям области, которых в 2,5 раза больше, чем жителей Волгограда.

Заместитель председателя областной думы Дмитрий Калашников назвал такой подход справедливым, поскольку многие жители области работают или учатся в областном центре.

"Референдум же не объявлен, мы создаем только механизм, чтобы он был легитимный", — уточнил депутат.

Мода на "сталинские" названия в России

При правлении Владимира Путина в России появилась странная мода "временно переименовывать" Волгоград на годовщины важных событий Второй Мировой войны. Название Сталинград ему присваивают на десять дней в году – к годовщине разгрома Вермахта в Сталинградской битве (2 февраля), ко Дню защитника Отечества (23 февраля), ко Дню Победы (8-9 мая), в годовщину немецкого вторжения в СССР (22 июня), на День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда (23 августа), к годовщине формального окончания Второй мировой войны (2 сентября), к годовщине начала контрнаступления Красной армии в Сталинградской битве (19 ноября) и в День Героев Отечества (9 декабря).

В этом году на всех основных въездах в Волгоград даже установили дорожные знаки с временным названием "Сталинград".

Примечательно, что похожим образом россияне пытаются действовать и на оккупированных территориях Украины. Например, оккупанты решили временно переименовывать города Донецк и Луганск на "Сталино" и "Ворошиловград" на 9 мая.

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