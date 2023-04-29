Ранее мужчина был уволен из армии за пьянство, но осенью попал под мобилизацию.

В российском Волгограде мобилизованный подал в суд на свою военную часть с требованием признать его алкоголиком и по этой причине не отправлять на фронт в Украину. Об этом пишет сайт v1.ru.

Отмечается, что в прошлом 43-летний мужчина был военнослужащим в одной из частей, дислоцированных в закрытом военном городке Знаменск Астраханской области. Там он дослужился только до старшего лейтенанта. В какой-то момент его уволили из армии из-за беспробудного пьянства.

28 сентября прошлого года экс-военного призвали в армию в рамках так называемой "частичной мобилизации" и без проведения медкомиссии отправили на полигон для подготовки перед отправкой на фронт. Однако россиянин не стал изменять и себе продолжил пьянствовать.

Видео дня

Когда же его группу мобилизованных с полигона отправили на войну, данный персонаж просто ушел в самоволку. В марте мужчина подал в суд на свою часть, которая не обеспечила ему проведение медкомиссии, но сразу после первого заседания его задержали военные.

Пока мужчине грозит уголовное дело за самовольное оставление части во время мобилизации, сам он требует проведения судебно-психиатрической экспертизы в специализированном лечебном заведении. Россиянин надеется, что его таки признают алкоголиком официально и не отправят на войну.

Алкоголизм в российской армии

Российские оккупанты несут в Украине небоевые потери по причине повального пьянства. Как сообщил Генштаб ВСУ, на днях армия РФ лишилась 20 солдат под Мелитополем из-за отравления неизвестным веществом.

Также недавно стало известно, что ВСУ ликвидировали на фронте блогера-оккупанта Дениса Дыркина из Новосибирска, известного по прозвищу "Большой Фунфурье". Тематика его блога была выстроена вокруг алкоголизма.

Вас также могут заинтересовать новости: