В честь Ленина: оккупанты "переименовали" Донецк

В "документе" говорится о том, что наименование "город Сталино" будет использоваться наряду с наименованием "город Донецк" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной.

Председатель так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин подписал указ, который разрешает использовать в отношении Донецка название "город Сталино".

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

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В "документе" говорится о том, что наименование "город Сталино" будет использоваться наряду с наименованием "город Донецк" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной. В частности Днем Победы 9 мая.

Отметим, что название Сталино Донецк получил в марте 1924 года, через два месяца после смерти Ленина. Из документа следует вывод, что город был назван в честь Ленина: "Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого тов. ЛЕНИНА, будет "сталь", решили наименовать г. Юзовку — город СТАЛИНЫМ, а округ и завод СТАЛИНСКИМ…". ( Документы заседания Пленума Юзовского Окрисполкома от 8-го марта 1924 года, протокол №7.

Как сообщал УНИАН, ранее главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым "переименовал" Луганск в Ворошиловград.