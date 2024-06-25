Ему не понравилось, что женщина разговаривает на украинском языке.

Российский Z-блогер Алексей Воевода "похвастался", что сдал "на подвал" жительницу оккупированного Бердянска, которая ответила ему на украинском языке.

На признание обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. Он опубликовал в своем Telegram-канале отрывок из эфира другого Z-блогера Кирилла Федорова. На видео Воевода заявляет, что россияне "почистили" Бердянск и Мариуполь.

"Я себе купил Mercedes на украинских номерах. На заправку заезжали перед Бердянском... "Доброго вечора, прикладайте вашу картку". Я говорю: "А че ты со мной на украинском разговариваешь?" Молчит. Я говорю еще раз: "Что ты со мной на украинском разговариваешь?" - "Я так хочу". Ну, хочешь, хочешь, ладно. До ближайшего блокпоста… В подвал. Поехали отдыхать на подвале", - со смехом заявил оккупант.

Жизнь в российской оккупации

Как известно, захватики систематически совершают преступления на оккупированных территориях, преследуя, похищая и убивая украинцев. В деоккупированных населенных пунктах находили пыточные.

Также оккупационные администрации выгоняют украинцев из своих домов. Ранее "губернатор" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий открыто признал, что они принудительно депортируют людей, которые выступают проти войны или "оскорбляют" РФ.

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