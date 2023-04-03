Инициатива рассматривается на законодательном уровне.

В России могут принять закон, который позволит частным компаниям использовать средства радиоэлектронной борьбы для защиты своего имущества от беспилотников.

Такой информацией поделились росСМИ со ссылкой на собственный источник. Российские журналисты упомянули, что территория РФ неоднократно подвергалась атакам БПЛА с момента полномасштабного вторжения в Украину. Однако никто не брал официальной ответственности за эти удары.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн рассказывал о планах рассмотреть законопроект, который позволит силовикам уничтожать или перехватывать любые беспилотники. Сейчас они имеют право пресекать движение только летающих дронов. А что касается использования частными компаниями средств радиоэлектронной борьбы, то подробности такой инициативы пока не раскрываются.

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Атаки беспилотников на территории России

Об инцидентах с участием дронов в РФ неоднократно сообщалось с момента начала полномасштабной войны. Например, в марте инцидент произошел в Тульской области.

Как сообщило издание The New York Times, взрывы на авиабазах в Энгельсе и под Рязанью — это работа украинских беспилотников. Они корректировались спецназовцами вблизи упомянутых российских объектов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении ВСУ тысяч дронов разнообразных моделей. Чиновник также намекнул, что это станет позором для российской ПВО.

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