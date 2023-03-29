В СНБО обещают опозорить российскую ПВО, как это сделал Матиас Руст в 1987 году.

На вооружении ВСУ появятся несколько тысяч ударных беспилотников с дальностью полета более 3 тысяч километров. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Украинский рой" "имени Матиаса Руста" – десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км", – написал он в своем Твиттер.

К этому заявлению Данилов прикрепил знаменитое фото 1987 года, где легкомоторный самолет "Сессна-172 Скайхок" запечатлен на Красной площади в Москве – сразу после посадки. В тот день немецкий авиалюбитель Матиас Руст на малюсеньком самолете незаконно пересек советско-финскую границу и, пролетев более тысячи километров над советской территорией, смог беспрепятственно приземлиться в самом центре столицы СССР.

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Это событие считается одной из самых позорных страниц в истории советской армии и особенно войск ПВО.

Украинские беспилотники – что известно

24 марта Кабмин принял специальное постановление, которое окончательно открыло двери для массового производства беспилотников в Украине. Это стало важным этапом для индустрии, которая и так уже стихийно развивается в Украине.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, к настоящему моменту в ВСУ уже сформированы как минимум три роты ударных беспилотников. Помимо самих дронов эти подразделения получили все необходимые средства связи и транспорт.

В настоящее время в Украине ведется разработка и, вероятно, серийное производство нескольких типов военных беспилотников. В феврале появилось видео испытаний такого БПЛА с реактивным двигателем.

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