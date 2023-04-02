Пограничник с позывным "Кукуруза" делает попкорн из оккупантов.

Пограничники показали, как с помощью боевого дрона на фронте уничтожают российских оккупантов.

На обнародованном видео Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), видно, как "пограничник с позывным "кукуруза" делает попкорн из оккупантов".

Перед боевым вылетом военный включает БПЛА, подсоединяет взрывчатку и поднимает йог в воздух. "Боец готовит дрон к работе "сбросами". Далее БПЛА опускает на головы оккупантов взрывное "нказание небесное"", - сообщили в ГПСУ.

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Пограничники на войне

Пограничники на Донбассе регулярно отправляют в ад сотни оккупантов. Так, 12 марта в районе Бахмута украинские пограничники остановили штурм российских оккупантов с помощью стрелкового оружия и гранатометов. Тогда было ликвидированы 9 российских захватчиков и еще 12 ранили. А 2 апреля пограничники на территории Луганской области "приземлили" один из беспилотников. Оккупанты назвали этот БПЛА "Боря".

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