Американская пресса называет эти атаки "самыми наглыми" операциями Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Российские авиабазы в Энгельсе и под Рязанью, которые расположены в глубоком тылу, атаковали украинские беспилотники. И это была "самая наглая атака" Украины, которая продемонстрировала способность уничтожать цели на таких больших расстояниях от границы.

"Беспилотники были запущены с территории Украины, и по крайней мере один из ударов корректировали спецназовцы вблизи базы", - пишет американская газета The New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

Удары по российским тыловых базах показали "готовность Киева бить по базам в сердце России, повысив ставки в войне", и впервые продемонстрировали способность Украины атаковать на таких больших расстояниях.

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В Кремле заявили, что базы атаковали реактивные дроны советских времен. Впрочем, россияне уверяют, что их ПВО перехватила дроны, а на базы упали якобы только обломки. Вместе с тем трое россиян погибли, а еще четверо - получили ранения. Повреждены также два Ту-95.

"Правительство Украины отказалось публично признать эти удары, согласно своей практике с другими нападениями на Россию и оккупированный Россией Крым. Авиабаза Энгельс и военный объект Рязань находятся на расстоянии от 300 до 450 миль от украинской границы, что есть вне зоны действия любой известной ракеты в арсенале Украины", - пишет газета.

Атаки на российские авиабазы

В ночь на 5 декабря "хлопок" произошел под Рязанью и в Энгельсе. По словам россиян, аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

В ВСУ уже заявили, что еще "ничего не начинали". В то же время представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрыва на российском военном аэродроме Энгельс, подчеркнул, что за то, что происходит на территории России, ответственность несет правительство страны-агрессора.

6 декабря парад "бавовны" продолжился - неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. Пожар ликвидируют.

Кроме того, аналитики Института изучения войны предполагают, что серию взрывов на стратегических российских авиабазах в Энгельсе и под Рязанью устроили украинские силы.

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