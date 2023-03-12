Проститутка не ожидала, что ее заказала женщина.

В Краснодарском крае РФ лесбиянка заказала на праздник проститутку, но та оказалась мошенницей.

Как сообщает Mash, 8 марта товаровед Дария заказала себе проститутку на одном из сайтов. Россиянка бросила почти 14 тысяч рублей за услугу и начала ждать.

Через несколько минут проститутка позвонила клиентке, чтобы уточнить детали, но услышала женский голос, мигом положила трубку и больше не появлялась в сети. Полиция проводит проверку, возбуждено дело по статье "Мошенничество".

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Трэш-новости из РФ: последнее

Российская Федерация живет бесконечным потоком трэш-новостей. Особенно интересно следить за недалекими россиянам, которые размышляют о войне, развязанной Путиным в Украине. Недавно в сети опубликовали разговор, в котором россиянин называет свою страну жертвой нападения. А перед этим россиянка радостно заявила, что хочет отправить мужчину на войну, лишь бы его там убили. Судьбу компенсации она уже предсказала.

Впоследствии многодетная мать-патриотка из России заявила, что готова отправить на фронт в качестве пушечного мяса четырех своих сыновей, а себе "еще родит".

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