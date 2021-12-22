Ни снег, ни мороз, судя по всему, их не смутили.

В Якутии (Российская Федерация) заметили сотрудников коммунальных служб, которые вышли косить траву на улицах, пока температура воздуха достигала -50°C.

Фото одного из таких сотрудников опубликовал житель города Покровска в городской группе в соцсети, пишет "Сібдепо".

"Сенокос в -50С!", - отметил автор фото.

Журналистам он уточнил, что коммунальщики внезапно решили убрать с улиц камыш.

При этом местные жители к такому подходу отнеслись понимающе: во-первых, удобно, что не мешают комары и мошки, а во-вторых - мера вынужденная.

"Освоение до конца года остатков средств на благоустройство. Иначе срежут бюджет в будущем году", - отметил один горожанин.

Ранее коммунальщиков, которые косили заснеженную траву, замечали в российском Красноярске. УНИАН также писал, как в России ямы на дорогах начали "ремонтировать" водой. А в Киеве коммунальщик с газонокосилкой объявил войну опавшим листьям.

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