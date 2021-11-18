Мужчину не смутило, что уже ноябрь и на газоне видны только опавшие листья.

Киевские коммунальщики часто действуют по принципу "вижу цель, не вижу препятствий", из-за чего попадают в курьезные ситуации. В этот раз мужчина с газонокосилкой объявил войну опавшим листьям.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Киев без цензуры".

На обнародованных кадрах видно, как коммунальщик усердно орудует газонокосилкой. При этом на газоне не видно травы, она полностью погребена под опавшими листьями, что никак не смущает целеустремленного работника.

"Коммунальщики продолжают косить опавшие листья. Нивки", - говорится в комментарии к ролику.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве на видео попал коммунальщик, который "стриг" землю газонокосилкой. Мужчина косил траву в одном из дворов на Днепровской набережной, однако в большей мере он занимался "рыхлением" почвы у детской песочницы. Странные действия работника коммунальной службы насмешили сеть. Мужчину сняли на видео 30 сентября. Сезон роста травы подходит к концу, но коммунальщику почему-то пришлось выйти на площадку с газонокосилкой

Автор: Анастасия Горбачева