"Что мне снег": в России заметили коммунальщиков, которые косят заснеженную траву (видео)

В российском Красноярске сотрудники коммунальных служб косили заснеженную траву. Об этом на своей странице в Facebook пишет пользователь Антон Комаров.

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"Ничего необычного. Просто коммунальщики из российского Красноярска косят траву мотокосами", - отметил он, прикрепив к посту видеозапись.

Как сообщал УНИАН, ранее в российском Волгограде дворники использовали флаг РФ как мешок для мусора. Коммунальщики свои действия объяснили тем, что триколор перевернут и красная полоса расположена сверху, а не снизу, поэтому это "никакой не флаг РФ".