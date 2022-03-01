Нет большей задачи для гражданского населения сейчас, чем помощь армии, и деморализация врага на фоне отправленных в Россию мешков с трупами военных и эшелонов с ранеными.

В Украине разблокировали российскую социальную сеть "ВКонтакте", чтобы каждый гражданин мог в ней распространять правду о войне, которую ведет РФ в Украине, размещать фото - и видео о российских пленных и уничтоженной российской техники.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко во время телемарафона.

Он подчеркнул, что, кроме военного фронта с Россией, есть еще и информационный, на котором тоже нужно воевать. Он призвал гражданских активно включиться в эту войну.

"По состоянию на сейчас Украина разблокировала "ВКонтакте" специально для того, чтобы каждый из нас мог зарегистрироваться во "ВКонтакте" и постить максимальное количество видео-, фото-, документов всех тех, кто находится сейчас в плену. Также обязательно надо постить видео того, что делает российская армия в Харькове, Чернигове, всех наших городах. И очень важно в принципе показывать военнопленных и сбитую нами российскую технику. Обязательно надо показывать, как мы воюем, что мы боремся за свою землю. Для того чтобы россияне начали наконец понимать, что информационная блокада начала прорываться", - отметил Денисенко.

По его словам, на сегодня официальные лица Российской Федерации впервые начинают признавать смерти своих военных в Украине.

"Более того, насколько нам известно, сегодня первые мешки с трупами ушли в Россию, и эшелоны с ранеными пошли в Россию. Спрятать эту историю россиянам уже не удастся. Нам нужно, на фоне экономического кризиса в России, деморализовать нашего противника. Призываю всех: регистрируйтесь "ВКонтакте", постите туда все, что можете и обращайтесь в те группы, к тем людям, которых вы знаете, и максимально распространяйте эту информацию.

Нет большей задачи для гражданского населения сейчас, чем помощь армии и деморализация врага. А ничего лучше не деморализует, чем показывать, как сдаются их солдаты и как, как горит их техника", - сказал Денисенко.

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