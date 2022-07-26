Представители российских властей также признали, что отдельные страны уже перестали выдавать шенгенские визы гражданам России.

Российские власти не исключают возможность запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ. А отдельные страны уже приняли такое решение.

Заявлениями на этот счет отметился директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью росСМИ.

"Министерство внимательно фиксирует доносимые из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно", — заявил Волынкин.

Руководитель признал, что россияне уже не могут получить шенгенские визы в консульствах отдельных стран. В список входят Польша, Литва, Латвия, Чехия и Эстония. Если запрет будет введен, то Россия попытается заключить двусторонние соглашения с "отдельными договороспособными европейскими странами".

"В случае радикальной деградации консульских связей с другими странами-членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии", — подытожил Волынкин.

Напомним, ранее власти Эстонии выступили за временный запрет на выдачу виз для россиян. По словам министра иностранных дел государства Урмаса Рейнсалу, граждане РФ массово пересекают западную границу и едут отдыхать, пока "в Украине убивают детей".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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