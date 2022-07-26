Урмас Рейнсалу намерен добиться запрета на выдачу шенгенских виз для россиян на уровне Евросоюза.

Власти Эстонии намерены добиться временной остановки выдачи виз гражданам Российской Федерации. Соответствующие предложения направят Европейскому союзу

Об этом сообщает издание ERR.ee.

По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, выдачу виз россиянам на обычных условиях необходимо остановить. При этом он указал, что в гуманитарных случаях, когда отдельные граждане РФ просят убежища, могут рассматриваться отдельно.

Дипломат указал, что "российские граждане сейчас массово едут через западную границу России - через Финляндию, Латвию, Литву - чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей".

"Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии, и мы, конечно, будем консультироваться с правительствами нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе", - отметил глава МИД Эстонии.

Также Рейнсалу подчеркнул, что необходима поддержка всех стран Евросоюза.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 июля стало известно о том, что Госдеп США одобрил возможную продажу Эстонии ракетных систем залпового огня HIMARS в рамках отдельных сделок, общая стоимость которых может составить более 1,5 миллиарда долларов.

Утвержденный для Эстонии пакет будет включать до шести пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142, боеприпасы, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку, сообщил Пентагон.

В свою очередь Эстония приняла решение о необходимости запрета на владение оружием для граждан Российской Федерации и Беларуси.

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