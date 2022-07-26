Телеведущий и продюсер считает, что те, кто поддерживают нашу страну, должны доказывать это не словом, а делом.

Именитый украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал, каким россиянам можно давать визу на въезд в Украину.

У себя в публикации в Facebook-блоге мужчина написал: "Вопрос в визовой анкете для россиян должен быть таким: "Поддерживали ли вы оккупацию Крыма Россией в марте 2014 года и развязанную Россией позже войну против Украины?" И до полного восстановления Украиной контроля на своих конституционных территориях россиянам здесь делать нечего! Кроме воюющих за Украину на фронте".

Продюсер подчеркнул, что давать визы этой категории россиян можно будет только тогда, когда война закончится, а все временно оккупированные территории будут возвращены под контроль Киева.

В комментариях пользователи пишут, что все равно не считают уместным пускать на территорию нашей страны граждан России.

"А что они здесь забыли?", - спрашивают комментаторы.

Напомним, Игорь Кондратюк показал шокирующее кадры из села на Херсонщине, где он вырос.

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