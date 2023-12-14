Экономика России была бы больше сейчас, если бы Путин не устроил войну.

Захватническая война против Украины создает для России значительные экономические проблемы - от резкого роста потребительских цен до необходимости тратить треть бюджета на финансирование агрессии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на полученный черновик аналитической справки, составленной главным экономистом департамента по вопросам санкций США Рейчел Лингаас.

Среди экономических проблем, с которыми сталкивается государство-агрессор – быстрый рост расходов бюджета, обесценивание рубля, усиление инфляции и острый дефицит специалистов на рынке труда. По подсчетам аналитиков, в целом экономика России была бы больше на 5% чем сейчас, если бы Путин не начал войну в Украине.

По данным Министерства финансов, Москва потратила на оборону более 100 миллиардов долларов, или почти треть своих общих запланированных расходов бюджета в 2023 году. Огромные расходы происходят в то же время, когда Кремль приостановил некоторые запланированные повышения зарплат в государственном секторе, несмотря на инфляцию в 7,5%, что намного выше целевого показателя центрального банка в 4%.

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Несмотря на то, что Россия обходит лимит цен на нефть, Минфин США считает, что введенные ограничения в сочетании с эмбарго ЕС на покупку российской нефти "помогли уменьшить экспортные поступления России, заставив российских экспортеров делать значительные скидки там, где эмбарго снизило спрос". Также западные санкции вынудили Москву прибегнуть к "дорогостоящей перестройке своих цепочек поставок для импорта заменителей более низкого качества".

Кремль утверждает, что в этом году ВВП России вырос на 3,5%, но это в значительной степени является результатом бюджетных вливаний в военно-промышленный сектор, который поглощает экономические ресурсы, искажая экономическую статистику, говорят аналитики.

Недавнее повышение заработной платы в России в основном объясняется выплатами, связанными с войной, и высокими зарплатами в оборонной промышленности. А вот зарплаты остальных россиян до сих пор остаются ниже, чем были до начала гибридной агрессии в 2014 году.

На этом фоне только в 2022 году Россию покинули 668 000 человек.

"Эта постоянная потеря человеческого капитала еще больше ослабит потенциал роста России; российское правительство четко осознает это, предлагая субсидированные ипотечные кредиты, чтобы привлечь квалифицированных работников, чтобы остаться", – написала в отчете Лингаас.

Ситуация в России - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня Владимир Путин устроил "прямую линию" с народом, во время которой отвечал на вопросы россиян. Среди прочего диктатор снова заявил, что намерен провести так называемую "денацификацию" Украины.

Также во время "прямой линии" Путин много рассказывал о том, как в России якобы все в порядке. Но от людей в это время поступало немало неудобных вопросов. В частности, у Путина спросили, когда реальная Россия перестанет отличаться от телевизионной.

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