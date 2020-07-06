В одном из подъездов Москвы неизвестные установили виселицу

Интернет-пользователи предположили, что так решили напомнить о себе коллекторы, которые хотят получить деньги от кого-то из жильцов многоэтажки.

В одном из московских подъездов неизвестные установили деревянную балку с церковным крестом на перекладине и виселицей.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Читайте также"Диваны прожжены сигарами и продавлены телками": официантка рассказала об оргиях на VIP-корпоративах с Пугачевой и Киркоровым

«Друзья, а нормально жить с такими соседями?» - задал риторический вопрос житель дома 77к3 по Ленинградскому проспекту, опубликовавший фото.

По его словам, полиция отказалась выезжать на место происшествия.

Интернет-пользователи предположили, что так решили напомнить о себе коллекторы, которые хотят получить деньги от кого-то из жильцов многоэтажки.

Как сообщал УНИАН, в российском Омске детскую площадку оградили от людей забором с колючей проволокой.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram