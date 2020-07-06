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В одном из подъездов Москвы неизвестные установили виселицу

23:55, 06 июля 2020
Русский міръ
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Вот такую картину увидел в подъезде житель дома / Фото: Илья Змиенко

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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«Друзья, а нормально жить с такими соседями?» - задал риторический вопрос житель дома 77к3 по Ленинградскому проспекту, опубликовавший фото.

По его словам, полиция отказалась выезжать на место происшествия.

Интернет-пользователи предположили, что так решили напомнить о себе коллекторы, которые хотят получить деньги от кого-то из жильцов многоэтажки.

Как сообщал УНИАН, в российском Омске детскую площадку оградили от людей забором с колючей проволокой.

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