"Тюрьма строгого режима": в Омске детскую площадку оградили забором с колючей проволокой, омичи одобряют

Многие омичи возмутились тем, что детям приходиться играть за колючей проволокой и назвали площадку "детской тюрьмой", но нашлось и не мало защитников идеи.

В российском Омске детскую площадку оградили от людей забором с колючей проволокой.

Фото участка, принадлежащего частному детскому саду, опубликовали в паблике "Омск Live" на странице в одной из соцсетей.

"Аттракцион детская площадка строго режима. Привыкай смолоду", - говорится в комментарии к публикации.

Многие пользователи возмутились тем, что детям приходиться играть за колючей проволокой и назвали площадку "детской тюрьмой".

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Но другие горожане считали, что идея здравая: они посчитали колючую проволоку единственным способом оградить площадку от вандалов.

"Что-то такие все ранимые, типо ребенок за колючкой. А как все площадки машинами пораскатали, так не думали о детях. Про крайней мере за этой колючкой дети не будут колупаться в стекле битом и дерьме собачьем. Злее они от колючки не станут. Нам самим должно быть стыдно, потому что это не детей, а нас огородили от детей колючкой", - написал пользователь Игорь Сергеев.

"Это площадка частного детского сада на Завертяева, находится на расстоянии от самого детского сада. Если этот забор не поставить, за ночь же от площадки не останется ничего", - уточнила в комментариях под фотографией площадки Юлия Самуйленко.

"Постов нет, надзирателей с игрушечными автоматами нет, фонарей, собак и шнырей нет. Значит это защита периметра от вандалов, пивняков и собак. Дети могут быть в безопасности", - написал Сергей Калиновский.

Ранее УНИАН сообщал, что в Новосибирской области России депутат Александр Лысиков спилил качели на одной из детских площадок поселка Краснообск и установил их в садовом товариществе.