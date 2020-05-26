В Москве завели дело на мужчину, который после подтверждения коронавируса поселился в хостеле

В хостеле он заразил COVID-19 еще двух человек, контактировавших с ним.

В Москве завели уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении мужчины, заселившегося в хостел с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как сообщает Meduza, мужчину после подтверждения диагноза выписали для продолжения лечения на дому, но он предоставил в больницу недостоверную информацию о своем адресе, после чего заселился в хостел. От администрации хостела информацию о своем диагнозе он тоже скрыл.

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Позже коронавирусная инфекция была диагностирована у двух человек, контактировавших с мужчиной в хостеле.

Как сообщал УНИАН, в России число умерших от COVID-19 превысило 3 тысячи человек.

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