В этом году площадь уже перекрывали. Но тогда было понятно зачем - там репетировали парад 9 мая.

Красную площадь в российской столице Москве временно закрыли для посетителей.

О том, что 24 августа людей на площадь людей пускать не будут, сообщила пресс-служба Исторического музея в Telegram-канале. Там добавили, что Покровский собор также будет закрыт.

Красная площадь в Москве

Эта локация является главной достопримечательностью российской столицы. Она располагается между Кремлем и Китай-городом и выходит к берегу Москвы-реки через Васильевский спуск.

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В этом году площадь уже перекрывали. Но тогда было понятно зачем - там репетировали парад 9 мая.

Смерть главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина

23 августа в РФ разбился самолет с Пригожиным и его правой рукой Уткиным. В результате падения Пригожин погиб. По некоторым данным самолет сбила ракета российской ПВО. В РФ уже подтвердили, что Пригожин мертв. При этом российский президент еще не прокомментировал последние события в его стране.

Сегодня аналитики Института по изучению войны объяснили, почему Путин не спешил расправиться с Пригожиным. По мнению военных аналитиков, глава Кремля хотел сделать это "без импульсивности", к тому же нужно было время, чтобы ослабить ЧВК "Вагнер".

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