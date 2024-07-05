Зимние каникулы начнутся 21 декабря, на случай ухудшения ситуации с электроэнергией - каникулы будут продлены.

Во Львове в этом году учебный год в школах начнут раньше, а именно с 19 августа.

Об этом сообщил городской председатель Андрей Садовый. "Чтобы гарантировать полноценный школьный учебный год, мы начнем его раньше - 19 августа. Такое решение сегодня принял Штаб подготовки города к зиме", - написал он в Telegram.

Садовый отметил, что в случае полного блэкаута все львовские школы станут круглосуточными пунктами несокрушимости, где львовяне смогут согреться и зарядить устройства. Если ситуация с электроэнергией зимой стабилизируется, школы будут работать в обычном режиме.

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"Плановые зимние каникулы начнутся 21 декабря. В случае ухудшения ситуации с электроэнергией - каникулы будут продлены. А в школах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители не смогут оставить их дома", - рассказал Садовый.

При изменениях этих планов львовян оперативно будут информировать.

В Интернете также распространяется сообщение, что в августе учебный год начнется и в Ивано-Франковске. Однако, в сообщении Департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета на странице, обнародованном день назад, указано, что "несмотря на отключение электроэнергии выходить из летних каникул никто не будет".

"Мы это уже проходили, и наши заведения в очередной раз готовы обеспечить образовательный процесс в условиях войны. Обучение начнется с 1 сентября", - говорится в сообщении.

Департамент обращает внимание, что в МОН пока не делали заявлений относительно формата учебного года в школах. "Во время военного положения решение о формате работы образовательных учреждений принимают местные военные администрации и учредители каждого учебного заведения. Городским советом пока не принимались никакие решения, которые предусматривают начало обучения быстрее соответствующей даты", - отмечают в образовательном Депратменте.

Учебный процесс в Украине

В зимний период будет введен ряд мероприятий по проведению учебного процесса в Украине.

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, в крайних случаях возможен возврат к смешанному обучению в школах. В частности, онлайн обучения в каких-то пиковых сложных периодах, отметил Лисовый.

По словам министра, начать учебный год раньше - в теплый сезон должны учреждения высшего образования, профтехобразования. Там зимние каникулы сделают длинее, также завершить учебный год можно будет позже.

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