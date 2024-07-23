Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью.

Кабинет министров Украины определил понедельник, 2 сентября, началом нового 2024/2025 учебного года в общей средней школе. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Сегодня правительство определило начало нового учебного года в общей средней школе с понедельника, 2 сентября. И его завершение 30 июня 2025 года", – отметил глава правительства.

По его словам, областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории.

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Образование в Украине

Как сообщал УНИАН, 5 июля городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что во Львове в этом году учебный год в школах начнут раньше, а именно с 19 августа. По его словам, в случае полного блэкаута все львовские школы станут круглосуточными пунктами несокрушимости, где львовяне смогут согреться и зарядить устройства. Если ситуация с электроэнергией зимой стабилизируется, школы будут работать в обычном режиме.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой ранее заявлял, что в зимний период будет введен ряд мер по проведению учебного процесса. Он отмечает, что в крайних случаях возможен возврат к смешанному обучению в школах.

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