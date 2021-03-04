Подросток испугался дедушки подруги и полицейских.

Московский школьник выпрыгнул с 17-го этажа после того, как его застукали во время секса с подругой. Он пытался убежать от разъяренного дедушки возлюбленной и полиции. Подросток упал в сугроб и выжил. В больнице у него диагностировали перелом таза и бедра, сотрясение, черепно-мозговую и кататравму.

Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Читайте такжеВ Москве тренер по фигурному катанию бросила девочку об лед и попала на видеоОтмечается, что 14-летний Исам после уроков провожал 15-летнюю возлюбленную в Орехово-Борисово Южное. Возле лифта на 17-м этаже он предложил ей «развлечься». Девушка сначала отказывалась, но потом согласилась.

«Тем временем дедушка школьницы начал беспокоиться, что она долго не возвращается из школы, и пошел ее искать. А в подъезде на тот момент уже все было в разгаре. Мужчина подумал, что парень насилует внучку», – говорится в сообщении.

Он затащил подростков в квартиру, закрыл на кухне и вызвал полицейских. Когда они приехали, подросток испугался и выпрыгнул в окно.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН