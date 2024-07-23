Причину отказа можно уже узнать в приложении "Дія".

Уклонисты не смогут перерегистрировать авто, если имеют открытое исполнительное производство, в частности, из-за неуплаченного штрафа Территориального центра комплектования. Это следует из перечня оснований в отказе перерегистрации транспортных средств, опубликованного на сайте Главного сервисного центра МВД.

Отмечается, что команда "Дії" и сервисных центров МВД совершенствуют услуги для водителей и теперь в "Дії" можно узнать причину отказа в перерегистрации авто. Соответствующее обновление приложения уже доступно.

"Теперь "Дія" будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, надо было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений. А чтобы избежать перекупов, продать через Дію можно только одно авто. Делаем все с заботой об украинцах", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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При этом на сайте Главного сервисного центра МВД опубликованы основные причины отказа перерегистрации транспортного средства в Дії, в числе которых - "у продавца есть действующие открытые исполнительные производства". Среди других оснований отказа:

транспортное средство находится в розыске в Интерполе;

транспортное средство или номерной знак находятся в розыске в полиции;

одна из сторон находится в розыске в полиции;

свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное;

имеющиеся обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;

транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

Услуга по продаже транспортных средств в Дії стартовала с конца декабря 2023 года. С тех пор украинцы перерегистрировали более 140 тысяч легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов через "Дію", отмечают в центре.

Операции с авто через "Дію"

Через "Дію" покупатель и продавец могут на расстоянии оформить договор купли-продажи, подтвердить сделку "Дія.Подписью" и по желанию выбрать новые номерные знаки. В "Дії" можно перерегистрировать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды. Для этого в приложении должны отображаться паспорт и налоговый номер участников сделки, а также свидетельство о регистрации авто. Услуга доступна только физлицам.

Также перерегистрировать авто можно в сервисных центрах МВД. Эта процедура оффлайн занимает 30-40 минут. Стоимость услуги перерегистрации транспортного средства в "Дії" и в сервисных центрах одинакова - 1105 гривень вместе с бланком свидетельства и номерным знаком.

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