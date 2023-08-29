По предварительным данным, там загорелись складские помещения. Огонь не могут остановить.

В центре Москвы на Комсомольской площади произошел пожар на складских помещениях. Огонь не могут локализовать, ситуации присвоен повышенный ранг опасности.

По данным российского MSK1.RU, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Вероятно, на складе находилось имущество РЖД (Российской железной дороги). Туда направили "на подмогу" пожарный поезд.

Отмечается, что задымление над Комсомольской площадью видно за много километров. В частности, даже с Басманного (один из центральных районов Москвы).

"Пожарные на месте. Работают. Что горит и площадь устанавливается, - сообщали оперативные службы изданию.

Фото и видео с масштабами инцидента показал телеграм-канал Baza.

Под Москвой загорелась фабрика во время атаки БПЛА

Напомним, загадочные пожары для Москвы - достаточно обыденное происшествие с момента начала полномасштабной агрессии против Украины, ведь многие внутри РФ недовольны действиями диктатора Путина.

Так, 6 августа под Москвой случилось новое ЧП. После утренней атаки неизвестных БПЛА стало известно о масштабном пожаре на фабрике спортивных изделий "Леко". Тогда огонь развернулся на 500 квадратных метров.

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